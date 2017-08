Elvedi schiesst Gladbach zum Sieg

Durch einen Treffer des Schweizers Nico Elvedi ist Borussia Mönchengladbach mit einem 1:0-Erfolg über den 1. FC Köln in die neue Bundesliga-Saison gestartet.

Im 47. Bundesliga-Spiel war es das erste Tor von Nico Elvedi. Der 20-jährige Verteidiger spurtete kurz nach der Pause bei einem Konter bis in den gegnerischen Strafraum mit und schob am hinteren Pfosten die flache Hereingabe von Ibrahima Traoré zum 1:0 ein. Vor dem definitiven Jubel musste der Videoschiedsrichter bestätigen, dass sich Traoré nicht im Offside befunden hatte.

Starkes Zakaria-Debüt

Neben Elvedi standen auch Torhüter Yann Sommer und der neu verpflichtete Mittelfeldspieler Denis Zakaria in der Startformation von Mönchengladbach. Der Romand Zakaria, für rund 12 Millionen Euro von den Young Boys gekommen, zeigte dabei im zentralen Mittelfeld an der Seite von Weltmeister Christoph Kramer ein sehr starkes Debüt in der Bundesliga.

Sommer musste sich kaum auszeichnen. Der 1. FC Köln brachte im gesamten Spiel nur zwei Schüsse auf sein Tor.