Gladbach hat in der 32. Runde der Bundesliga einen 3:1-Sieg gegen Leipzig eingefahren. Grosse Figur im Borussia-Park war Breel Embolo. Der Schweizer Nati-Stürmer brachte die «Fohlen» erst mit einem Abstauber in Führung (17.) und bereitete dann mit einem mustergültigen Pass in die Tiefe das 2:1 durch Jonas Hofmann vor (47.).

Dazwischen wurde Embolo im Strafraum möglicherweise penaltyreif angegangen, der VAR schaltete sich aber nicht ein. Der Basler steht neu bei 5 Toren in den letzten 6 Spielen.

Legende: Ein Auftritt zum Niederknien Breel Embolo. Imago Iamges/Revierphoto

Elvedi fliegt, Sommer hält

In der 2. Halbzeit doppelte Hofmann zum 3:1-Endstand nach – zu diesem Zeitpunkt spielten die Borussen nur noch zu zehnt, weil Nico Elvedi nach einer Notbremse unter die Dusche musste (64.). Yann Sommer im Gladbach-Tor zeigte in der Schlussphase 2 bärenstarke Paraden und hielt die 3 Punkte fest.

Leipzig, für das Christopher Nkunku ausgeglichen hatte (36.), verpasste es damit, auf die Champions-League-Plätze vorzurücken. Zuvor hatte RB nur eines seiner letzten 19 Wettbewerbsspiele verloren.

Seoane fast in der Champions League

Im 2. Bundesliga-Spiel des Abends siegte Leverkusen mit dem Schweizer Trainer Gerardo Seoane zuhause gegen Frankfurt 2:0. Paulinho und Patrik Schick sorgten für die Tore, auf Seiten der Eintracht wurde Djibril Sow für die letzte Viertelstunde eingewechselt.

Die «Werkself» hat nun 2 Spieltage vor Schluss als Dritter 4 Punkte Vorsprung auf Platz 5 und steht dicht vor der Qualifikation für die Champions League.