Emery deutet Comeback an

Legende: Könnte am Wochenende wieder eingesetzt werden Granit Xhaka. Reuters

Granit Xhaka könnte laut Trainer Unai Emery am Wochenende gegen Southampton wieder eingesetzt werden: «Wir werden noch entscheiden, ob er spielen wird. Aber ich will, dass er sein Comeback gibt, wieder an Selbstvertrauen gewinnt und sich wohl fühlt.»

Der 27-Jährige kam in den letzten 4 Partien nicht zum Einsatz. Der Schweizer hatte sich, nachdem er bei seiner Auswechslung in der Partie gegen Crystal Palace ausgepfiffen worden war, mit den Fans angelegt. In der Folge verzichtete Emery auf die Dienste des Baslers und setzte ihn auch als Captain ab.

Shaqiri wieder im Training

Xherdan Shaqiri ist ins Training der 1. Mannschaft von Liverpool zurückgekehrt. Der Schweizer fehlte aufgrund einer Wadenverletzung seit September. Shaqiri stand in dieser Saison erst 25 Minuten auf dem Platz und war seit Januar erst einmal in der Startelf.

Trotzdem soll der 28-Jährige eine Zukunft bei Liverpool haben. «Wir zählen auf Shaqiri. Er ist auch in dieser Saison ein wichtiger Spieler für uns», so Trainer Jürgen Klopp.