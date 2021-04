Real-Boss Perez will Kampf um Super League nicht aufgeben

«Da liegen sie komplett falsch», sagte Real Madrids Präsident Florentino Perez in Richtung der Kritiker, die das Projekt der European Super League für erledigt erklärt haben, in einem am Donnerstagmorgen ausgestrahltem Radio-Interview von SER. Er denke nicht, dass die anderen Klubs die Super League verlassen haben. «Es ist klar im Vertrag, dass du nicht gehen kannst», erklärte er.

Es war, als hätten wir jemanden getötet. Es war, als hätten wir den Fussball getötet.

Tags zuvor hatte sich die grosse Mehrheit der 12 Klubs von der Super League distanziert. Von allen Seiten war Kritik auf das Projekt heruntergeprasselt. «Es war, als hätten wir jemanden getötet. Es war, als hätten wir den Fussball getötet. Aber wir versuchen, einen Weg zu erarbeiten, um den Fussball zu retten», legte Perez seine Sicht der Dinge dar.

«Ich bin seit 20 Jahren im Fussball und ich habe noch nie Drohungen wie diese gesehen.» Man habe das Vorhaben vielleicht nicht richtig erklärt, «aber sie haben uns auch keine Gelegenheit dazu gegeben, es zu erklären». Er sei traurig und enttäuscht, weil man 3 Jahre am Projekt gearbeitet habe. Wie es mit der European Super League weitergeht, ist noch nicht endgültig geklärt.