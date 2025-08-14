Thomas Müller kommt bei seiner Ankunft in Vancouver direkt mit lokalen Traditionen und seinen neuen Fans in Kontakt.

Legende: Wurde euphorisch in Empfang genommen Thomas Müller. Keystone/The Canadian Press/Darryl Dyck

Das Kapitel Bayern München hat Thomas Müller vor ein paar Wochen (vorerst) beendet. Am Donnerstag begann nun das Übersee-Abenteuer des 35-Jährigen. Müller landete gegen 2 Uhr morgens in Vancouver und wurde in der kanadischen Metropole sogleich von Vertretern des Musqueam-Stammes mit einem traditionellen Trommel-Marsch und einer Rede von Häuptling Wayne Sparrow begrüsst.

Danach schrieb Müller die ersten Autogramme und ging schliesslich in eine Sportsbar, in der Fans der Whitecaps das Halbfinal-Hinspiel in der Canadian Championship gegen Forge FC verfolgten. Der Sieger des Wettbewerbs ist kanadischer Meister.

MLS-Debüt schon am Sonntag?

Der Deutsche richtete auch ein paar Worte an die Fans. «Ich bin glücklich, ein Whitecap zu sein», sagte Müller. «Wir wollen die Zukunft zusammen gestalten. Aber jetzt läuft erst mal noch das Spiel und da müssen wir unterstützen.»

Bereits am Sonntag könnte Müller sein Debüt für Vancouver feiern. Dann treffen die Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) auf Houston Dynamo.