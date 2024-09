Mats Hummels ist in Italien gelandet. Der Innenverteidiger schliesst sich der AS Roma an.

Legende: «Ciao, Amici!» Mats Hummels bei seiner Ankunft am Flughafen Rom-Fiumicino. Imago/ZUMA Press

Kaum war Mats Hummels in Italien gelandet, wurde er auch schon von begeisterten Fans umringt. Fleissig schrieb der Weltmeister inmitten des Trubels am Flughafen Autogramme und erwiderte mit einem Grinsen: «Forza Roma!» Kurze Zeit später wurde der Transfer dann auch offiziell. Mit 35 Jahren wagt der Innenverteidiger, der bislang für den BVB und Bayern München gespielt hat, offenbar bei der AS Roma das erste Auslandsabenteuer seiner Karriere.

Bereits am Mittwochvormittag hatten Medien über den bevorstehenden Medizincheck berichtet, am frühen Nachmittag machten dann Videos von Hummels Ankunft die Runde in den Sozialen Netzwerken. Laut Corriere dello Sport soll der Abwehrspieler einen Einjahresvertrag erhalten, der sich automatisch um eine weitere Saison verlängert, wenn er bei mindestens 50 Prozent der Spiele zum Einsatz kommt. Der Weltmeister von 2014 soll demnach 2,5 Millionen Euro plus Boni kassieren.

