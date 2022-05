Manchester City oder Liverpool und AC Milan oder Inter: Am Sonntag fallen in England und Italien die Meisterentscheidungen.

Fernduelle um die Titel in der Premier League und Serie A

Entscheidung fällt am Sonntag

Legende: Liverpool rennt City hinterher Die Meisterentscheidung in England fällt am letzten Spieltag. Getty Images/Catherine Ivill

Ein Punkt beträgt der Vorsprung von Manchester City auf Liverpool. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Aston Villa ist die Titelverteidigung und der insgesamt 8. Meistertitel perfekt. Liverpool empfängt zur gleichen Zeit (17 Uhr) Wolverhampton und muss auf jeden Fall gewinnen, um die Meisterchancen zu wahren, weil die «Citizens» das um 7 Treffer bessere Torverhältnis haben.

Wir versuchen, es ihnen so schwer wie möglich zu machen und werden alles geben, was wir haben.

Liverpool-Legende und Villa-Coach Steven Gerrard versicherte auf jeden grösstmögliche Hilfe für die «Reds»: «Wir versuchen, es ihnen so schwer wie möglich zu machen.» ManCity-Coach Pep Guardiola sagt: «Wir sind absolut verrückt nach dem Titel. Aber Fussball ist von Zufällen geprägt. Es gibt Aspekte, die du nicht kontrollieren kannst.»

Wer holt den Titel in der Premier League? Manchester City Manchester City % Liverpool Liverpool % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

AC zum ersten Mal seit 11 Jahren?

Ähnlich spannend präsentiert sich die Ausgangslage in Italien. Die AC Milan (bei Sassuolo) liegt 2 Zähler vor Stadtrivale Inter (zuhause gegen Sampdoria). Inter, das von der 1. bis zu 24. Runde an der Tabellenspitze lag, hat die Titelverteidigung nicht in den eigenen Händen. Für die AC Milan wäre es der 1. Triumph seit 2011.