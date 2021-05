Der BVB sichert sich das Ticket für die «Königsklasse» mit einem 3:1 gegen Mainz. Wolfsburg reicht ein 2:2 in Leipzig.

Dortmund und Wolfsburg in der Champions League

Legende: Dürfen sich freuen Die Dortmunder haben gegen Mainz Grund zum Feiern. Keystone

Die Champions League findet in der nächsten Saison definitiv mit Dortmund statt. Der frischgebackene Pokal-Sieger mit den Schweizern Roman Bürki und Manuel Akanji setzte sich in der 33. Bundesliga-Runde in Mainz 3:1 durch. Damit liegt der BVB einen Spieltag vor Schluss 4 Punkte vor dem fünftplatzierten Frankfurt und kann nicht mehr aus den Top 4 verdrängt werden.

Raphaël Guerreiro und Marco Reus brachten die Borussia vor der Pause auf die Siegerstrasse. Jadon Sancho lieferte bei beiden Treffern die Vorlage. In der 2. Halbzeit, die wegen eines heftigen Gewitters erst mit Verspätung angepfiffen werden konnte, erhöhte Julian Brandt für Dortmund. Robin Quaison gelang kurz vor Schluss per Penalty der Ehrentreffer.

Mainz konnte die Niederlage verschmerzen. Für das Team des Schweizer Sportdirektors Martin Schmidt war der Klassenerhalt bereits am Samstag Tatsache geworden.

Zorc spricht von Haaland-Verbleib Box aufklappen Box zuklappen Dortmund hat den Verbleib seines Topstürmers Erling Haaland über das Saisonende der Bundesliga hinaus bekräftigt. «Er wird nächste Saison bei uns spielen», sagte Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag vor dem Ligaspiel in Mainz bei Sky. Der 20-jährige Haaland hat beim BVB einen Vertrag bis 2024, wird aber mit mehreren Top-Klubs in Verbindung gebracht.

Auch Wolfsburg qualifiziert

Den letzten Platz in der Champions League sicherte sich der VfL Wolfsburg. Mit dem Schweizer Kevin Mbabu in der Startelf gab das Team von Trainer Oliver Glasner beim Tabellen-Zweiten Leipzig zwar eine 2:0-Führung aus der Hand. Das 2:2-Schlussresultat reichte den Wolfsburgern aber, um die Qualifikation perfekt zu machen. Sie sind damit punktgleich mit Dortmund auf Rang 4 klassiert.

Resultate Übersicht Bundesliga

HSV bleibt zweitklassig

Der Traum vom Aufstieg ist endgültig geplatzt, der Hamburger SV wird das vierte Jahr in Folge in der 2. Liga spielen. Die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch blamierte sich mit 2:3 beim Abstiegskandidaten VfL Osnabrück und verspielte damit die letzte Chance auf den Relegationsplatz. Einen Spieltag vor Schluss liegt der HSV 6 Punkte hinter Rang 3.

Legende: Lange Gesichter Die Hamburger verlieren bei Osnabrück. Keystone

Tabellenführer Bochum verpasste es mit dem 1:1 in Nürnberg, den Aufstieg perfekt zu machen. Auch das zweitplatzierte Kiel muss sich nach dem 2:3 in Karlsruhe noch gedulden. Fürth sicherte sich derweil den 3. Platz und liegt noch 3 Punkte hinter Bochum und einen hinter Kiel.