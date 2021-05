Entscheidung in Spanien

Atletico Madrid gewinnt am letzten Spieltag von LaLiga mit 2:1 in Valladolid und ist spanischer Meister.

Für die «Rojiblancos» ist es der insgesamt 11. Meistertitel.

Real Madrids 2:1-Erfolg gegen Villarreal ist letztlich nutzlos.

Zum 1. Mal seit 7 Jahren heisst der spanische Meister nicht Real Madrid oder Barcelona. Stattdessen jubelt Reals Stadtrivale Atletico über den Titelgewinn.

Schon wieder Suarez

Die «Colchoneros», welche in der Pole Position in die letzte Runde gestartet waren, setzten sich in Valladolid mit 2:1 durch und machten damit alles klar. Für das Team von Coach Diego Simeone ist es der 11. Meistertitel der Klubgeschichte.

Atletico machte bei Absteiger Valladolid aus einem 0:1 ein 2:1. Für das Siegtor zeichnete Luis Suarez in der 67. Minute verantwortlich. Bereits vor einer Woche hatte der Uruguayer seine Farben erlöst.

Real verpasst Titelverteidigung

Real Madrid, Atleticos letzter verbliebener Konkurrent um den Meistertitel, verabschiedete sich mit einem 2:1-Sieg gegen Villarreal aus der Saison 2020/21. Damit bleiben die «Königlichen» in dieser Spielzeit ohne Titel. Noch ist unklar, ob Trainer Zinedine Zidane weitermacht.