Am Montag hat er es angedeutet, am Dienstag macht er es offiziell: Andres Iniesta beendet seine glorreiche Karriere als Profi.

Legende: Ein Tor für die Ewigkeit Andres Iniesta schiesst Spanien 2010 im Final gegen die Niederlande zum WM-Titel. Keystone/MARTIN MEISSNER

In einem mehr als zweiminütigen Video, das er in den sozialen Medien veröffentlichte, deutete Andres Iniesta am Montag sein Karriereende an. Das Video endet mit dem Schriftzug «El juego continua» (das Spiel geht weiter), verknüpft mit dem Datum 08.10.2024. Am Dienstag, dem 8. Oktober, machte der 40-jährige Spanier das Ende seiner glorreichen Karriere nun offiziell.

Es gibt kaum einen Spieler, der auf Klub- und Nationalmannschaftsebene mehr gewonnen hat als der offensive Mittelfeldspieler aus der spanischen Provinz Albacete. Bereits als 12-Jähriger wurde Iniesta vom FC Barcelona unter Vertrag genommen, als 18-Jähriger debütierte er in der 1. Mannschaft. Den Katalanen blieb er – inklusive der Juniorenzeit – 22 Jahre treu.

An der Seite seines kongenialen Mittelfeldpartners Xavi sowie von Superstar Lionel Messi stand Iniesta für das gefürchtete Kurzpassspiel Tiki-Taka. Mit «Barça» gewann Iniesta neunmal die Meisterschaft, sechsmal den Cup und viermal die Champions League. Von 2018 bis 2023 spielte er in Japan für Vissel Kobe. Im letzten Jahr verabschiedete sich der Spanier mit dem Meistertitel und liess seine Klub-Karriere in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausklingen.

Ein Tor für die Ewigkeit

Nicht minder erfolgreich war Iniesta mit der spanischen Nationalmannschaft. Zwischen 2008 und 2012 gewann er mit «La Roja» mit EM, WM, EM drei grosse Titel in Serie. Unsterblich machte sich Iniesta im WM-Final 2010 in Südafrika, als er gegen die Niederlande in der 116. Minute das einzige Tor der Partie erzielte. Insgesamt kam Iniesta auf 131 Länderspiele.

Iniesta der geniale Schweiger

Iniesta war als Spieler kein Mann der grossen Worte, er inszenierte sich nicht wie andere Stars der Branche. Sinnbildlich war seine Aussage nach dem gewonnen WM-Final 2010: «Mein Tor war nur ein kleiner Beitrag in einem engen Spiel.» Typisch Iniesta.

Iniesta schoss auch nicht besonders viele Tore. Aber er besass eine Spielintelligenz wie nicht viele vor und nach ihm. Seine Übersicht auf dem Platz, seine Ruhe am Ball, seine ansatzlosen Pässe in die Tiefe, seine Fähigkeit, dem Spiel einen Rhythmus – seinen Rhythmus – zu geben: einzigartig.

Iniesta war einer der wenigen Spieler, die über die Grenzen des eigenen Klubs und Landes hinweg geachtet wurden. Nun hängt er seine Fussballschuhe an den Nagel. Der 40-Jährige möchte in Zukunft ins Trainergeschäft einsteigen.