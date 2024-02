Nach 8 Jahren beim FC St. Gallen brach Leonidas Stergiou im vergangenen Sommer zu neuen Ufern auf. Den 21-Jährigen zog es in die Baden-Württembergische Landeshauptstadt zum VfB Stuttgart. Der Bundesligist verpflichtete Stergiou auf Leihbasis mit einer Kaufoption. Die Schwaben hatten in der vergangenen Saison erst in der Relegation gegen den HSV die Klasse halten können. In dieser Spielzeit ist der VfB die Überraschungsmannschaft schlechthin.

Ich erwartete nicht, dass ich sofort die Spielzeiten bekomme, die ich in der Schweiz hatte.

In Stuttgart muss Stergiou vornehmlich auf der Bank Platz nehmen, eine für ihn ungewohnte, aber erwartbare Situation: «Ich erwartete nicht, dass ich sofort die Spielzeiten bekomme, die ich in der Schweiz hatte.» Beim FC St. Gallen war er bereits mit 17 Jahren Stammspieler und kam auf 139 Einsätze (1 Tor) in der Super League.

Beim VfB Stuttgart musste er bis nach der Winterpause auf einen Startelfeinsatz warten, am 20. Spieltag stand er beim 3:1-Sieg in Freiburg von Beginn an und 90 Minuten auf dem Platz. Insgesamt kommt er beim VfB auf «nur» 10 Einsätze. «Die Konkurrenz ist gross, er muss sich seine Startelfeinsätze verdienen», meint sein Trainer Sebastian Hoeness dazu und ergänzt, dass man ihn behutsam aufbauen wolle.

EM als Traum – Fokus auf Stuttgart

Im Sommer steht in Deutschland die Europameisterschaft an, ein Ziel für den Captain der U21-Nationalmannschaft? «Natürlich hat man als Junge aus der Schweiz den Traum, mal an einer EM mitzumachen», sagt der 50-fache Schweizer U-Nationalspieler, der neben dem Schweizer auch den griechischen Pass besitzt. Unter Murat Yakin debütierte Stergiou im Sommer 2022 in der Nations League und ist somit nur noch für die Schweiz spielberechtigt.

Im Moment gehört mein voller Fokus dem VfB. Zunächst muss ich meine Leistungen hier erbringen.

Mit der EM will sich Stergiou gar noch nicht befassen: «Im Moment gehört mein voller Fokus dem VfB. Zunächst muss ich meine Leistungen hier erbringen.» Die Leistungen der Mannschaft von Hoeness stimmen allemal, nach 21 Spieltagen belegt das Überraschungsteam aus Stuttgart den 3. Platz in der Bundesliga. Um für die EM zum Thema zu werden, will und muss Stergiou eine wichtigere Rolle in dieser Erfolgsgeschichte spielen.