Legende: 3 Siege, 2 Remis und 1 Niederlage Diese Resultate lassen die Sunderland-Fans jubeln.

Das einst so stolze Manchester United ist mit 7 Punkten aus 6 Spielen miserabel in die Saison in der Premier League gestartet. Trainer Ruben Amorim – seit November 2024 im Amt – ist deshalb angezählt. «Nein, das ist eine Entscheidung des Vorstands. Ich kann das nicht tun», sagte der Portugiese vor dem Spiel am Samstag gegenüber Reportern zu einem möglichen Rücktritt.

Mehr zu lachen hat Aufsteiger Sunderland. Das Team von Captain Granit Xhaka liegt nach einem starken Start auf Rang 6.

Im Vorfeld der Partie wurde eine Episode aus der Saison 2011/12 aufgewärmt. In jener Spielzeit nämlich gewann ManUnited das letzte Saisonspiel bei Sunderland 1:0 und wähnte sich schon als Meister. Doch Stadtrivale City drehte in einem Herzschlagfinale gegen QPR noch ein 1:2 in ein 3:2.

Die Sunderland-Fans liessen ihrer Schadenfreude freien Lauf und tanzten auf den Rängen. Das stiess dem legendären ManUnited-Coach Alex Ferguson sauer auf. «Das werden wir nicht vergessen.» Nun: Am Samstag könnte Sunderland den «Red Devils» einen weiteren Stich ins Herz versetzen.

