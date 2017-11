Ermittlungen nach Ligue-1-Eklat

Schon wieder löst ein französischer Nationalspieler einen Skandal aus: Nach einem übertriebenen Torjubel des Lyon-Akteurs Nabil Fekir kommt es zu einem Platzsturm.

In dem Spiel am Sonntagabend war Nabil Fekir nach seinem 5:0 in der 84. Minute vor den gegnerischen Fanblock gelaufen, hatte sein Trikot ausgezogen und es den Zuschauern entgegengestreckt.

Daraufhin stürmten St-Etienne-Fans den Rasen. Erst nach einer 30-minütigen Unterbrechung konnte die Partie zu Ende gespielt werden. Wegen Pyro-Würfen hatte es schon in der 1. Halbzeit einen 10-minütigen Unterbruch gegeben. Die Liga kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an.

Nabil Fekir scores against rivals St Étienne. He celebrates like this, causing fans invading the pitch.



Im Spielverlauf war der formstarke Fekir vom Schweizer Léo Lacroix brutal gefoult worden. Der St-Etienne-Verteidiger sah dafür die direkte rote Karte.

Über Fekirs Jubel äusserte sich am Montag auch Nationaltrainer Didier Deschamps: «In diesem Kontext ist eine solche Geste nicht angebracht», so der 49-Jährige, der Fekir für die anstehenden Testspiele wieder aufgeboten hat. «Er hätte das nicht tun sollen, aber so etwas kann nun mal passieren.»