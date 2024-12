Legende: Etliche Fragen offen Ob der SCR Altach betroffen war (hier ein Archivbild), wurde bislang nicht bekannt. Imago/Sport Press Photo

Medien im österreichischen Bundesland Vorarlberg berichten übereinstimmend, ein Vorstandsmitglied des Klubs sei vor einem Bundesliga-Spiel mit einer Schusswaffe in die Kabine gestürmt und habe von den Spielerinnen verlangt, die Partie zu gewinnen. Dabei soll er Patronen auf den Tisch gelegt haben.

Gemäss den Vorarlberger Nachrichten flüchteten die Fussballerinnen danach aus der Kabine. Gewerkschaft und der Österreichische Fussballverband ÖFB sind informiert. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Mehrere Spielerinnen sollen den Klub bereits verlassen haben. Der beschuldigte Funktionär aus Dornbirn lehnte eine Stellungnahme gegenüber ORF Vorarlberg ab.

Das Portal oe24.at spekulierte über einen Zusammenhang mit der Absage des Derbys Altach – Lustenau/Dornbirn vom 24.11.

Erinnerungen an Tschagajew

Die Umstände erinnern an den «Fall Tschagajew». 2011 soll der damalige Xamax-Präsident Bulat Tschagajew an der Seite schwer bewaffneter Bodyguards in der Halbzeitpause einer Partie seine Spieler in der Kabine bedroht haben.