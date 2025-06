Parma Calcio sorgt mit der Verpflichtung seines neuen Trainers für Aufsehen in der Serie A.

Legende: Arbeitet erstmals als Cheftrainer einer Profi-Mannschaft Carlos Cuesta. IMAGO Images/News Images

Carlos Cuesta heisst der neue Trainer von Simon Sohm bei Parma Calcio. Der Spanier ist der jüngste Coach in der Fussball-Eliteliga des Landes seit mehr als 80 Jahren; er feiert erst Ende Juli seinen 30. Geburtstag. Entsprechend bezeichnete die Gazzetta dello Sport ihn als «Baby Mister». Cuesta ist damit auch jünger als 4 Spieler des aktuellen Kaders.

In grossen Fussstapfen

Bislang arbeitete Cuesta als Assistent von Mikel Arteta bei Arsenal und unterzeichnete nun in der Schinkenstadt einen Zweijahresvertrag. Vor seiner Anstellung in London sammelte er Erfahrungen als Co-Trainer bei der U17 von Atletico Madrid sowie in der Jugend von Juventus Turin. Parmas bisheriger Chefcoach Cristian Chivu wechselte als Nachfolger von Simone Inzaghi zu Inter Mailand, wo er bereits die Klub-WM bestreitet.

Cuesta ist aktuell der Youngster unter den Coaches der Serie A, aber nicht der jüngste in der Historie. Elio Loschi war 29 Jahre und 9 Monate alt, als er 1939 den Serie-A-Klub Triestina anführte.