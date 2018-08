Borussia Dortmund ist der Start in die neue Bundesliga-Saison vollauf geglückt. Das Team von Lucien Favre bezwang RB Leipzig klar mit 4:1 - trotz eines kapitalen Fehlstarts: Nach 31 Sekunden lagen die Borussen mit 0:1 hinten. Jean-Kevin Augustin hatte für Leipzig getroffen.

Doch Mahmoud Dahoud (21.) mit seinem 1. Treffer im 36. Pflichtspiel für den BVB, Marcel Sabitzer per Eigentor (40.), Star-Neuzugang Axel Witsel (43.) sowie Kapitän Marco Reus (91.) mit seinem 100. Bundesligatreffer schossen Dortmund an die Tabellenspitze.

Bürki glänzt

Vor und nach der Doublette spielte Nati-Keeper Roman Bürki mit überragenden Saves eine massgebliche Rolle beim 103. Sieg im 229. Bundesliga-Spiel Favres. Am frühen Gegentor war er schuldlos.

An einem Bürki in dieser Form vorbeizukommen, dürfte Ersatzkeeper Marwin Hitz schwerfallen. Favre hatte das Schweizer Goalie-Duell am Freitag zugunsten von Bürki entschieden. Der 3. Schweizer im schwarz-gelben Dress, Innenverteidiger Manuel Akanji, spielte gegen Leipzig durch.

Gelbe Mauer: So ehrt der BVB seinen Keeper , Link öffnet in einem neuen Fenster