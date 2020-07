Legende:

Die Lebensversicherung

Sein Erfolgshunger ist auch mit 35 Jahren noch nicht gestillt. Cristiano Ronaldo hat sich im Vergleich zu seiner Premieren-Saison in Turin noch einmal deutlich verbessert. Den 2. «Scudetto» hat er in der Tasche. Nun will er sich noch die Torschützen-Krone holen.

Getty Images