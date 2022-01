Christian Eriksen hat sich erstmals in einem Interview zu seinem Zusammenbruch an der EURO 2020 geäussert.

Legende: War von der Anteilnahme überwältigt Christian Eriksen. imago images

Es war der Schockmoment schlechthin an der EURO im vergangenen Sommer: Der Däne Christian Eriksen brach im Spiel gegen Finnland auf dem Feld zusammen und musste wiederbelebt werden. Nun äusserte er sich gegenüber dem dänischen TV-Sender DR1 zum Vorfall.

«Es war unglaublich, dass so viele Menschen das Bedürfnis hatten, mir zu schreiben oder Blumen zu schenken. Es hat so viele Leute berührt – und das wollten sie meiner Familie und mir zeigen. Das macht mich glücklich», so Eriksen, dem nach dem Zusammenbruch ein Defibrillator eingesetzt wurde.

Ich will bei der WM in Katar mit dabei sein. Das ist mein Traum. Mein Herz ist kein Hindernis.

Die Zeit im Krankenhaus sei ein wenig seltsam gewesen, «weil ich nicht erwartet habe, dass die Menschen mir Blumen schicken, weil ich für fünf Minuten tot war», blickt Eriksen zurück.

Wie es mit seiner Karriere weitergeht, ist noch offen. Zuletzt trainierte er in der Schweiz bei Promotion-League-Klub Chiasso mit. Sein Ziel ist klar: «Ich will bei der WM in Katar mit dabei sein. Das ist mein Traum. Ob ich dann nominiert werde, ist eine andere Sache. Physisch bin ich wieder in Topform. Mein Herz ist kein Hindernis.»

