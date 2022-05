Legende: Schaut her, wir haben es geschafft Die Milan-Spieler jubeln, hier beim Sieg gegen Atalanta. Imago Images/Gribaudi/ImagePhoto

Neun Jahre hatte die Dominanz von Juventus Turin angehalten, ehe Inter Mailand die «Alte Dame» im vergangenen Sommer in den Ruhestand schickte. Dass sich die «Nerazzurri» ihrerseits hingegen nur gerade eine Saison auf dem italienischen Fussballthron zu halten vermochten, haben sie ausgerechnet ihrem Stadtrivalen zu verdanken: der AC Milan.

Bei den «Rossoneri» ist nach dem 19. Triumph in der Serie A die Freude grenzenlos. Beinahe endlos erschien das Warten auf einen grossen Triumph. Letztmals kürte man sich 2011 zum italienischen Champion. Seither gab es einzig noch den wenig bedeutenden Supercup-Erfolg 2016 zu bejubeln.

Packendes Duell mit Stadtrivale Inter

Der Meistertitel 2022 ist für die AC Milan ein besonders süsser, wurde er doch in einem packenden Zweikampf mit dem Erzrivalen Inter perfekt gemacht. Die beiden Stadtkonkurrenten spielten die ganze Saison an der Spitze mit, lange Zeit mit Napoli als drittem heissen Titelanwärter.

Die 3 Mannschaften wechselten sich auf dem Leaderthron munter ab, ehe Milan in der 28. Runde einmal mehr Platz 1 eroberte und diesen nicht mehr hergab. Während Napoli nach dem 34. Spieltag den Anschluss verlor, trennten die AC und Inter seit Runde 32 nur 2 Punkte. Diesen Vorsprung haben die Rot-Schwarzen nun ins Ziel gebracht.

Audio Paolo Maldini als Baumeister von Milans Erfolg 03:00 min abspielen. Laufzeit 3 Minuten.

Mix aus Jugend und Erfahrung

Neben der Klub-Legende und heutigem Sportdirektor Paolo Maldini hat auch Trainer Stefano Pioli entscheidenden Anteil am Erfolg. Der 56-Jährige ist seit Oktober 2019 Trainer bei Milan. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr hat er seine Mannschaft nun zum ganz grossen Coup geführt. Zuletzt blieb sie in 14 Spielen ungeschlagen.

Bei den Spielern ragte in Sachen Torproduktion zwar keiner heraus, dafür war die Last auf viele Schultern verteilt. So überzeugten unter anderen die erst 22-jährigen Rafael Leao (11 Tore und 9 Vorlagen) und Sandro Tonali (5/3). Mit dem 35-jährigen Olivier Giroud (11/4) und dem 40-jährigen Zlatan Ibrahimovic (8/3) verfügte Milan zudem über viel Erfahrung. Letzterer hatte allerdings auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ob er auch nächste Saison für Milan spielt, ist noch ungewiss.

Verkauf steht im Raum

Unklar sind auch noch die Besitzverhältnisse des Klubs. Seit einiger Zeit steht ein Verkauf der AC Milan von der amerikanischen Investmentgesellschaft Elliot Management Corporations an ein Konsortium aus Bahrain im Raum. Zumindest die Fans dürfte dies aktuell im Moment des grossen Erfolges nur wenig interessieren.