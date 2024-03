Legende: Grosser Frust ... ... bei «CR7». Reuters/Stringer

Der saudi-arabische Klub aus Riad unterlag Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten im Elfmeterschiessen mit 1:3 und verspielte damit auch seine Chance auf eine Teilnahme an der neuen Klub-WM 2025. Bei der Entscheidung vom Punkt war Ronaldo der einzige Spieler seiner Mannschaft, der einen Elfmeter verwandelte.

In der regulären Spielzeit hatte Al-Nassr aus einem 0:2 noch ein 3:2 gemacht und sich so nach dem 0:1 im Hinspiel in die Verlängerung gerettet. Dort traf Al-Ain zwar zum Ausgleich, ehe Ronaldo mit einem verwandelten Strafstoss in der 118. Minute das Elfmeterschiessen erzwang.

Cup als letzte Hoffnung

Ronaldo droht mit Al-Nassr eine titellose Saison. In der Saudi Pro League hat der millionenschwere Verein mit zwölf Punkten Rückstand auf Al-Hilal nur noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft. Einzig im nationalen Cup kämpfen Ronaldo, Sadio Mané und Co. noch um den Titel. Dort steht Al-Nassr im Halbfinal.