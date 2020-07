Seit fast einem Monat steht Liverpool als englischer Meister fest. Am Mittwochabend bekommen die «Reds» endlich die Trophäe.

Legende: Jürgen Klopp Wird am Mittwochabend erstmals die Premier-League-Trophäe in den Händen halten. imago images

Seit Wochen fiebert ganz Liverpool diesem Tag entgegen. Nach der Partie gegen Chelsea am Mittwochabend dürfen die «Reds» endlich den Premier-League-Pokal in die Höhe stemmen. Den Gewinn der ersten Meisterschaft seit 30 Jahren hatte das Team von Jürgen Klopp bereits am 25. Juni klargemacht.

«Einer der grössten Tage»

Auch der deutsche Trainer kann es kaum erwarten: «Es ist wie Weihnachten», erzählte der 53-Jährige vor dem Spiel gegen die «Blues». «Wenn du vorher weisst, dass du ein bestimmtes Geschenk bekommst, bist du trotzdem aufgeregt.» Klopp gab zu, dass es «einer der grössten Tage meines Lebens» sein wird, wenn der verletzte Captain Jordan Henderson den Pokal auf der berüchtigten Tribüne «The Kop» entgegennimmt.

Die offizielle Ernennung zum englischen Meister sei ein Meilenstein für den Klub, doch Klopp blickt bereits in die Zukunft: «Es ist ein sehr wichtiger Tag, aber nicht der letzte für uns.»