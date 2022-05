Legende: Übernahm im Januar den Trainerposten bei Altach Ludovic Magnin. Freshfocus/Expa/Peter Rinderer

Österreich: Magnin bleibt mit Altach oben

Ludovic Magnin hat mit Altach den Klassenerhalt geschafft. Die Vorarlberger schafften mit einem 2:1-Sieg gegen Wattens Tirol die fast nicht mehr für möglich gehaltene Aufholjagd und verbleiben dank 7 Punkten aus den letzten 3 Spielen in der obersten österreichischen Liga. Den Gang in die 2. Liga antreten muss nach 11 Jahren Admira Wacker mit Trainer Andreas Herzog.

Italien: Roma sichert sich EL-Platz

Die AS Roma hat sich am letzten Spieltag der Serie A das Ticket für die Europa League gesichert. Nach einem 3:0-Auswärtssieg gegen Torino (mit Ricardo Rodriguez bis zur 45. Minute) können die Römer nicht mehr vom 6. Platz verdrängt werden. Das Mourinho-Team bestreitet am Mittwoch gegen Feyenoord Rotterdam den Conference-League-Final.

02:45 Video Archiv: Roma dank Mini-Sieg im Conference-League-Final Aus Sport-Clip vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

Spanien: Real beendet Saison mit Nullnummer

Meister Real Madrid ist im letzten Saisonspiel nicht über ein 0:0 gegen Betis Sevilla hinausgekommen. Die Andalusier, die bereits zuvor für die Europa League qualifiziert waren, sicherten sich dank dem Punktgewinn im Bernabeu definitiv den 5. Platz.