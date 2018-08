Die Königlichen starten mit einem 2:4 gegen Atlético in die neue Ära – auch wegen eines Zaubertors.

Real in der Verlängerung ausgespielt

Ohne Zidane an der Seitenlinie, ohne Ronaldo im Sturm. Und ausgerechnet gegen Stadtrivale Atlético. Wie würde sich Real Madrid in Spiel 1 einer neuen Ära schlagen? Das war die dominierende Frage vor dem europäischen Supercup in Tallinn.

Nun, unter dem neuen Trainer Julen Lopetegui müssen die Königlichen vorerst auf weitere Titel warten. Sie verloren das Prestigeduell zwischen den Siegern von Champions League und Europa League nach 2:1-Führung noch 2:4. Doch der Reihe nach:

1. Minute: Fehlstart nach 49 Sekunden. Diego Costa düpiert die Star-Verteidiger Sergio Ramos und Raphaël Varane und lässt auch Keylor Navas im Real-Tor (Neuverpflichtung Thibaut Courtois stand noch nicht im Aufgebot) keine Chance.

Fehlstart nach 49 Sekunden. Diego Costa düpiert die Star-Verteidiger Sergio Ramos und Raphaël Varane und lässt auch Keylor Navas im Real-Tor (Neuverpflichtung Thibaut Courtois stand noch nicht im Aufgebot) keine Chance. 27. Minute: Real erholt sich. Mit seinem schwächeren rechten Fuss gelingt Gareth Bale eine punktgenaue Flanke, Karim Benzema muss nur noch den Kopf hinhalten.

Real erholt sich. Mit seinem schwächeren rechten Fuss gelingt Gareth Bale eine punktgenaue Flanke, Karim Benzema muss nur noch den Kopf hinhalten. 63. Minute: Bei einer Flanke in den Strafraum stellt sich Atléticos Diego Godin ungeschickt an, berührt den Ball mit der Hand. Den fälligen Penalty verwertet Sergio Ramos zum 2:1.

Bei einer Flanke in den Strafraum stellt sich Atléticos Diego Godin ungeschickt an, berührt den Ball mit der Hand. Den fälligen Penalty verwertet Sergio Ramos zum 2:1. 79. Minute: Real bringt in der Gefahrenzone den Ball nicht weg. Costa hat aus wenigen Metern keine Mühe, das 2:2 zu erzielen.

Real bringt in der Gefahrenzone den Ball nicht weg. Costa hat aus wenigen Metern keine Mühe, das 2:2 zu erzielen. 98. Minute: Atlético in der Verlängerung nun spielerisch und moralisch am Drücker. Saul Niguez gelingt das Tor des Abends, trifft herrlich per Direktabnahme.

104. Minute: Real wird nun gnadenlos ausgekontert – Koke schiebt zum 4:2 ein.

Simeone gesperrt auf der Tribüne

Dabei hatte Atlético ohne Trainer Diego Simeone auskommen müssen. Wegen eines Ausrasters in der Vorsaison durfte er das Spiel nur von der Tribüne verfolgen. Seine Spieler waren trotzdem temperamentvoll unterwegs: Allen voran Costa, der sich mit Ramos immer wieder Scharmützel lieferte.

Bei Real fehlte derweil nach dem Ausgleich das Souveräne, das Unantastbare, das die Königlichen vor allem auf dem Weg zum Champions-League-Titel ausgemacht hatte. Zidane weg, Ronaldo weg. Das Sieger-Gen muss Lopetegui zuerst wieder einimpfen.

