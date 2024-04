Legende: Melden ihre Ambitionen auf den Meistertitel erneut an Arsenals Martin Ödegaard (l.) und Kai Havertz bejubeln den Führungstreffer. Keystone/Frank Augstein

Premier League: Arsenal und ManCity legen vor

Arsenal hat sich vorübergehend wieder an die Spitze der Premier League gesetzt. Die «Gunners» setzten sich am 31. Spieltag zuhause 2:0 gegen Luton Town durch. Martin Ödegaard (24.) und Daiki Hashioka per Eigentor (44.) zeichneten für die Tore verantwortlich. Manchester City zog an der Spitze umgehend nach: Phil Foden führte die «Skyblues» mit einem Hattrick zum 4:1-Heimerfolg über Aston Villa. Arsenal führt die Tabelle um je einen Punkt vor Liverpool und ManCity an. Die «Reds» haben indes eine Partie weniger absolviert und empfangen am Donnerstag Sheffield United.

Coupe de France: Mbappé sündigt und trifft

Paris St-Germain steht nach einem knappen 1:0-Heimsieg über Stade Rennes im Final des französischen Cups. Dort trifft der Hauptstadtklub am 25. Mai in Lille auf Lyon. Das entscheidende Tor erzielte einmal mehr Kylian Mbappé. Seinen Schuss in der 40. Minute fälschte Rennes' Adrien Truffert unhaltbar ab. 3 Minuten zuvor war Mbappé per Penalty noch an Steve Mandanda gescheitert. Fabian Rieder wurde bei Rennes nach 82 Minuten eingewechselt.