Marco Burch spricht im Interview über seine Zeit in Polen und was er aus seinen langwierigen Verletzungen gelernt hat.

An Verletzung gewachsen, nun will er bei Radomiak durchstarten

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im September 2023 verliess Marco Burch Luzern und schloss sich Legia Warschau an. Doch wie schon während seiner Zeit in der Innerschweiz blieb der 24-Jährige auch in Polen nicht vom Verletzungspech verschont. Ein Muskelbündelriss setzte Burch im vergangenen Jahr für 5 Monate ausser Gefecht.

Vor allem der Umgang mit dem Druck, schnell wieder fit zu sein, sei schwer gewesen. All diese Zwangspausen haben Burch aber auch etwas gelehrt: «Ich kann jetzt besser auf meinen Körper hören», sagt er im Interview mit SRF.

Endlich wieder auf dem Platz

Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wurde Burch für die Rückrunde an Radomiak Radom, dem aktuell 13. der polnischen Liga, ausgeliehen. «Es ist das schönste für jeden Fussballer, am Wochenende zu spielen», sagt Burch. Nun steht er wieder auf dem Platz, und nicht nur das: In 6 Einsätzen gelangen dem Innenverteidiger 2 Tore und 1 Assist.

Nach der Leihe wird der Sarner im Sommer zu Legia zurückkehren, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Ob er diesen erfüllt oder sein Glück woanders suchen wird, ist noch nicht ganz klar.