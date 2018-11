Der 25-jährige Verteidiger wechselte in diesem Sommer von Meister YB in die belgische Jupiler Pro League zu Zulte Waregem. Bei den West-Belgiern verlief der Start nicht wunschgemäss. Bürki kam nur unregelmässig zum Einsatz und hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Waregem kassierte zwischen dem 4. und 11. Spieltag 8 Niederlagen am Stück. Zuletzt zeigte der Trend aber mit 7 Punkten aus 4 Spielen aufwärts. Und in der letzten Liga-Partie, die Zulte gegen Lokeren mit 2:0 gewann, durfte der jüngere Bruder von Nationaltorhüter Roman Bürki über die volle Distanz ran.