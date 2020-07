Bild 1 / 4 Legende: Traf in der Verlängerung Alexander Farnerud. imago images Bild 2 / 4 Legende: Vor leeren Rängen Die Göteborg-Spieler jubeln im heimischen Stadion. imago images Bild 3 / 4 Legende: Ohne Zutritt Vor dem Stadion versammelten sich die Göteborg-Fans jedoch. imago images Bild 4 / 4 Legende: Grosse Freude Alexander Farnerud (links) jubelt mit Pokal und Mitspieler Patrik Karlsson. imago images

Alexander Farnerud, der zwischen 2011 und 2013 für YB spielte, erzielte das 2:1-Siegtor für IFK Göteborg gegen Malmö FF. Der 36-jährige Mittelfeldspieler traf in der 94. Minute. Ola Toivonen hatte Malmö nach 40 Minuten in Führung gebracht, Patrik Lagemyr glich in der 86. Minute aus und erzwang die Verlängerung.

Göteborg, das 1982 und 1987 auf europäischer Ebene den damaligen Uefa-Cup gewann, feierte dank Farnerud den 8. Cupsieg seiner Klubgeschichte.

Bei Grossaspach durchgefallen

Für Farnerud dürfte der Treffer einer späten Genugtuung gleichkommen. Auf seinen Wechsel von Serie-A-Klub Torino zu Häcken im Jahr 2016 folgte eine schwierige Phase. Nach einer Knieverletzung im Sommer 2017 kehrte er erst im März 2019 auf den Rasen zurück, damals im Trikot von Helsingborgs IF. Im Januar 2020 fiel Farnerud bei einem Probetraining des deutschen Drittligisten SG Sonnenhof Grossaspach durch. Seinen ersten Ernstkampf für Göteborg bestritt Farnerud erst vor einem Monat.