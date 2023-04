Als Fabian Hürzeler den FC St. Pauli im Dezember 2022 übernahm, lagen die Hamburger in der 2. Bundesliga auf Rang 15 mit einem Punkt Reserve auf den Tabellenletzten. Was danach folgte, hätten sich weder die Verantwortlichen in St. Pauli, noch die Fans oder Hürzeler in ihren kühnsten Träumen vorstellen können.

Der «Kiez-Klub» reihte 10 Siege aneinander und katapultierte sich damit nicht nur auf Platz 4, sondern gleichzeitig auch ins Aufstiegsrennen in die 1. Bundesliga. Zwar erlitt man am letzten Wochenende durch ein 1:2 gegen Braunschweig einen Rückschlag. Doch am Freitag steht mit dem Derby beim HSV das Spiel der Spiele an. Mit einem Sieg könnte St. Pauli bis auf 3 Punkte an den Stadtrivalen, der den Relegationsplatz inne hat, heranrücken.

Eine solche Serie kann auch zur Last werden.

«Wenn man etwas Positives aus der Niederlage gegen Braunschweig mitnehmen will, dann dies, dass der ganz grosse Druck weg ist. Eine solche Serie kann auch zur Last werden», sagt Hürzeler im SRF-Interview. Das Thema Aufstieg möchte der 30-Jährige noch nicht in den Mund nehmen: «Wir wissen, wo wir herkommen. Demut und Bescheidenheit tut uns gut.»

160 Spiele in der Regionalliga

Hürzeler, der Baumeister des Aufschwungs von St. Pauli, hat eine spannende Vita. Der Sohn einer Deutschen und eines Schweizers ist in den USA geboren und besitzt daher drei verschiedene Staatsbürgerschaften. Als Hürzeler zweijährig war, zog die Familie nach Freiburg im Breisgau.

Hürzeler: «Bin ehrgeizig, diszipliniert und pünktlich wie mein Vater»
Hürzeler: «Der ganz grosse Druck von der Serie ist weg»

Als Spieler absolvierte Hürzeler 160 Spiele in der Regionalliga und hatte unter anderem bei Bayern München II Heiko Vogel als Coach. Bereits mit Mitte 20 lancierte er seine Trainerkarriere. Zuerst bei DFB-Nachwuchs-Auswahlen, im Sommer 2020 als Co-Trainer bei St. Pauli. In den kommenden zwei Saisons kickte Hürzeler gleichzeitig in der sechstklassigen Landesliga Hamburg. Als Anfang Dezember 2022 Cheftrainer Timo Schultz entlassen wurde, stieg Hürzeler im Alter von 29 Jahren zum jüngsten Profitrainer Deutschlands auf – und machte sich auf Anhieb einen Namen.

Hürzeler und die «freundschaftliche Autorität»

Mit seinen inzwischen 30 Jahren ist Hürzeler nur unwesentlich älter wie der Grossteil seiner Spieler (das Team von St. Pauli hat ein Durchschnittsalter von 25 Jahren). Das bringe viele Vorteile, so Hürzeler: «Ich habe einen sehr guten Draht zu meinen Spielern und spreche ihre Sprache. Ich sehe auch immer den Menschen hinter dem Spieler.» Trainer und Schützlinge würden sich «auf Augenhöhe» begegnen. «Freundschaftliche Autorität», nennt es Hürzeler.

Hürzeler, der Rekord-Trainer Box aufklappen Box zuklappen Als Fabian Hürzeler im Dezember mit nicht einmal 30 Jahren Cheftrainer bei St. Pauli wurde, avancierte er zum aktuell jüngsten Profitrainer Deutschlands. Die nächsten Rekorde sollten bald folgen: Mit dem 7. Sieg in Serie übertraf Hürzeler den bisherigen Startrekord bei St. Pauli von 6 Erfolgen (gehalten von Kurt Krause).

Hürzelers 10 Siege in Serie als neuer Cheftrainer in einem Klub sind eine neue Start-Bestmarke für die 2. Bundesliga. Diese lag zuvor bei 8 Partien.

Mehr als 10 Siege in Serie hat in der Geschichte der 2. Bundesliga noch kein Team gefeiert. St. Pauli teilt diesen Rekord mit dem Karlsruher SC (Saison 1986/87).

Trotz den 10 Siegen in 11 Spielen sagt Hürzeler, dass «wir unser volles Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft haben. Die Lust auf Arbeit ist noch immer riesengross.» Am Freitag gegen den HSV soll diese Lust wieder in Punkten münden.