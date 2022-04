Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich könnte am Samstag die Meisterentscheidung fallen.

Die Dominanz von Bayern München in der Bundesliga könnte am Samstag neue Züge annehmen. Schlägt der deutsche Rekordmeister Verfolger Borussia Dortmund, steht der zehnte (!) Titel in Folge fest. Mit 12 Punkten Vorsprung könnte die Nagelsmann-Equipe in den verbleibenden drei Runden nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden.

Selbst bei einem Unentschieden wären die Meisterschancen Dortmunds aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses nur noch theoretischer Natur. Für die Bayern wäre es der 32. Titel der Klubgeschichte.

PSG hat Jubiläum vor Augen

Für den Triumph in der Champions League hat es PSG einmal mehr nicht gereicht. Immerhin können die Pariser in der heimischen Liga zurückschlagen: Nachdem sie im Vorjahr überraschend von Lille entthront wurden, liegt der 10. Meistertitel am Samstag auf dem Silbertablett bereit. Dem Star-Ensemble reicht im Heimspiel der 34. Runde gegen Lens bereits ein Unentschieden, um den letzten Verfolger Marseille endgültig zurückzubinden.