Legende: Bejubeln den späten Punktgewinn Die Spieler von Atletico Madrid. REUTERS/Ana Beltran

Es lief bereits die 5. Minute der Nachspielzeit, als das Metropolitano so richtig zu beben begann. Angel Correa wurde von Javi Galan in die Tiefe geschickt. Er zog an Eder Militao und Goalie Thibaut Courtois vorbei und traf zum vielumjubelten 1:1-Endstand. Real Madrid verpasste es damit, in der Tabelle bis auf einen Punkt an Leader Barcelona heranzurücken.

Das wie erwartet hitzige Derby hatte lange mit spielerischen Höhepunkten gegeizt. In der 64. Minute lancierten die «Königlichen» die Partie: Vinicius Junior flankte auf der linken Seite in den Strafraum, wo Militao die Kugel volley in die Maschen hämmerte.

Unterbruch wegen Wurf-Attacke auf Courtois

Die Atletico-Anhänger goutierten den Rückstand gegen den Erzrivalen überhaupt nicht; sie deckten Courtois mit Feuerzeugen ein. Schiedsrichter Mateo Busquets Ferrer reagierte postwendend und unterbrach die Partie.

Atletico-Coach Diego Simeone und Captain Koke versuchten die Fans zu beruhigen. Nach einer rund 20-minütigen Pause konnte es weitergehen – und am Ende hatten die «Rojiblancos» doch zu jubeln.