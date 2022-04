Legende: Dankbar für die kurze Pause RB Leipzigs Verteidiger Mohamed Simakan. Imago/Christian Schroedter

Der Schiedsrichter bat zur Trinkpause – und auf den ersten Blick war das ziemlich ungewöhnlich. Erst knapp 30 Minuten hatten RB Leipzig und Hoffenheim am Sonntag gespielt, überhaupt war es kühl in der Arena. Ein April-Abend eben. Genau hier findet sich aber die Erklärung.

Denn der Ramadan hat begonnen. Und die Bundesliga fängt gerade an, Rücksicht auf den muslimischen Fastenmonat zu nehmen. Leipzigs Mohamed Simakan bedankte sich nach dem 3:0 seines Teams bei Twitter für den Unterbruch.

Vom 1. April bis am 1. Mai dürfen gläubige Muslime tagsüber keine Nahrung oder Flüssigkeit zu sich nehmen. Erst mit Sonnenuntergang ist das gestattet, am Sonntag in Leipzig war es um 19:58 Uhr so weit. Schiedsrichter Bastian Dankert unterbrach also die Partie, nach 2 Minuten ging es weiter.

Dankert ist damit einer der Pioniere in Deutschland. Wenige Tage zuvor hatte bereits Matthias Jöllenbeck das Spiel zwischen Augsburg und Mainz aus demselben Grund unterbrochen – erstmals in der Bundesligageschichte. In der Premier League ist das Thema präsenter, in der Schweiz dagegen gar nicht.

Audio Archiv: Umgang mit Ramadan im Schweizer Fussball (Radio SRF 1, Morgengespräch, 5.5.2021, 06:20 Uhr) 03:04 min abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.