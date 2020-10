Real stürzt Barça noch tiefer in die Krise

Real Madrid kommt in Barcelona zu einem souveränen 3:1-Sieg. Den entscheidenden Treffer zum 2:1 erzielte Sergio Ramos per Penalty (63.). Der Real-Captain verwandelte in die linke untere Ecke, Barça-Goalie Neto wäre beinahe noch dran gewesen.

Frühe Tore

Begonnen hatte die Partie fulminant. Federico Valverde erzielte schon nach 5 Minuten nach einem mustergültigen Steilpass von Karim Benzema das 1:0. Nur 3 Minuten später glich Ansu Fati wieder aus. Auch hier war die Vorarbeit schwieriger als das Tor: Jordi Alba setzte sich über links durch und bediente den 17-Jährigen, der sich zum jüngsten Clasico-Torschützen im 21. Jahrhundert schoss.

Den Schlusspunkt in der Nachspielzeit setzte Luka Modric. Für Barcelona ist es nach dem 5:1-Sieg in der Champions League ein Rückschlag. Die Katalanen belegen in der Tabelle nur den 10. Rang und könnten sogar noch weiter abrutschen. Real Madrid hingegen zeigt nach 2 Niederlagen eine Reaktion.