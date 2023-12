Nach Attacke gegen Schiri: Koca in Türkei lebenslang gesperrt

Legende: Die verheerende Szene Schiedsrichter Meler getroffen am Boden. Imago/ABACAPRESS

Zusätzlich zur Sperre muss der Club Ankaragücü eine Geldstrafe in Höhe von rund 60'000 Franken zahlen und darf in den kommenden fünf Heimspielen zudem keine Zuschauer zulassen. Das teilte der Verband am Donnerstag mit.

Als Begründung wurden die von «Vereinsmitgliedern und Fans verursachten Vorfälle auf dem Spielfeld» genannt. Weitere Vereinsfunktionäre erhielten unter anderem Geldstrafen oder wurden verwarnt.

Koca mit Rücktritt

Koca erhielt eine fünfjährige Sperre. Laut Verbandsregeln wird jede Sperre über drei Jahre zu einer dauerhaften Sperre. Koca hatte Schiedsrichter Hamit Umut Meler nach dem Abpfiff des Spiels zwischen MKE Ankaragücü und Çaykur Rizespor mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Meler ging daraufhin zu Boden, weitere Beteiligte traten auf ihn ein. Koca trat am Dienstagabend zurück.