Es begann alles so vielversprechend. Als Borussia Mönchengladbach am 13. August zur Ouvertüre der Bundesliga-Saison Bayern München empfing, zeigten die «Fohlen» keinen übermässigen Respekt vor dem Meister der letzten 9 Jahre. Die Elf von Coach Adi Hütter, der aus Frankfurt neu an die Seitenlinie gewechselt war, spielte aggressiv und zog das Pressing früh an.

Nach 10 Minuten traf Alassane Pléa zur Führung. Selbst nach dem Ausgleich durch Robert Lewandowski (42.) blieb der Gastgeber spielbestimmend. Ein Sieg wäre verdient gewesen, das 1:1 wurde gleichwohl als erstes Ausrufezeichen gewertet.

Die Realität heisst Relegationsplatz

Gut 5 Wochen später ist die Zuversicht der Angespanntheit gewichen. 0:1 verloren die Rheinländer zuletzt beim bis anhin sieglosen Augsburg. Der Treffer war eine Schweizer Co-Produktion: Nico Elvedi rutschte der Ball vom Fuss, Nati-Kollege Ruben Vargas übernahm und bediente Torschütze Florian Niederlechner.

Die Gladbacher kassierten die 3. Niederlage im 3. Auswärtsspiel. Mit nur 4 Punkten aus 5 Liga-Partien stehen sie auf dem 16. Rang – auf dem Relegationsplatz. Es ist dies der schwächste Bundesliga-Start eines neuen Gladbacher Trainers seit 17 Jahren.

Sommer kritisiert, Hütter beruhigt

Dabei hätte Hütter das Team nach verpatzter Saison 2020/21 zurück in einen europäischen Wettbewerb führen sollen. Nun bekommt der Meistermacher der Young Boys von 2018 bereits sein Fett ab. Die Rheinische Post ruft «Alarmstufe Dunkelgelb» aus, die Süddeutsche Zeitung verleiht dem Gladbacher Spiel das Prädikat «schwerverdauliche Kost».

Nach der Partie in Augsburg sagte Nati-Goalie Yann Sommer, der Mannschaft habe die Kreativität im Angriff gefehlt, um sich gegen einen tiefstehenden Gegner Chancen herauszuspielen.

«Jammern bringt uns nichts», versucht Hütter den Ball flach zu halten. Der 51-jährige Österreicher war unlängst zum zweiten Mal nach 2019 zu Deutschlands Trainer des Jahres gewählt worden. «Wir müssen sehen, dass wir die Ergebnisse bringen.» Das klingt kämpferisch, dürfte aber angesichts des Spielplans kein einfaches Unterfangen werden. Am Samstag kommt Dortmund, in der darauffolgenden Woche steht der Match beim Tabellenzweiten Wolfsburg an.