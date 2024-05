Titelentscheidung am letzten Spieltag: Hochspannung in England

Legende: Wer holt sich im Fernduell den Titel? Mikel Arteta mit Arsenal (links) oder Pep Guardiola mit ManCity. imago images/Shutterstock

Zwei englische Meistertitel gewann Mikel Arteta als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City. Es waren 2018 und 2019 die ersten Meistertitel der «Citizens» in der Ära Guardiola. Im Dezember 2019 wechselte Arteta zu Arsenal, um den Posten des Cheftrainers zu übernehmen.

Arteta formte Arsenal binnen rund viereinhalb Jahren wieder zu einem Spitzenklub. Nach zwei 8. und einem 5. Rang war Arsenal vergangene Saison lange Zeit Leader, musste sich zu Saisonende aber mit dem 2. Platz begnügen. Heuer haben die Nordlondoner am letzten Spieltag noch die Chance auf den Meistertitel, den ersten seit 2004.

01:04 Video Arteta: «Wollen weiter träumen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

ManCity hat es in den eigenen Händen

Am Sonntagnachmittag kommt es zum Fernduell zwischen Guardiola und seinem ehemaligen Co-Trainer um den Meistertitel in der Premier League. Am 38. und letzten Spieltag empfängt Leader ManCity zu Hause West Ham United, Verfolger Arsenal den FC Everton. Sowohl für West Ham als auch für Everton geht es sportlich um nichts mehr, beide sind auch im kommenden Jahr in der Premier League und verpassen das europäische Geschäft.

Guardiola und die «Skyblues» haben dabei nach dem 2:0 bei Tottenham am Dienstag alles in der eigenen Hand: 2 Punkte Vorsprung weist City auf Arsenal auf, das aber um ein Tor das bessere Torverhältnis aufweist. Mit einem Heimsieg gegen West Ham sind die «Citizens» zum vierten Mal in Serie Meister, bei einem Punktverlust ManCitys reicht Arsenal ein Sieg gegen Everton zum Titel.

Ausserdem blieb Guardiola zu Hause gegen West Ham in 7 Duellen ohne Punktverlust. Der letzte Punktgewinn der «Hammers» bei Manchester City datiert vom September 2015, als sie ManCity mit 2:1 düpierten.

00:48 Video Guardiola: «Das Schicksal ist in unseren Händen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 11.05.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Tränen fliessen woanders

An einem weiteren Schauplatz dürfte es noch emotionaler werden – an der Anfield Road. Liverpool, lange selbst Teil des Titelrennens, verabschiedet im Heimspiel gegen Wolverhampton Jürgen Klopp. Der Deutsche war knapp 9 Jahre lang Trainer des FC Liverpool.