Legende: Lange Zwangspause für Jordan Lotomba. Imago/Box to Box Pictures

Jordan Lotomba fällt mehrere Monate aus. Der 26-jährige Schweizer Rechtsverteidiger zog sich im Training mit Feyenoord Rotterdam einen Bruch des Unterschenkels zu. Die Verletzung passierte Anfang Woche in der Vorbereitung auf das Meisterschaftsspiel gegen Waalwijk. Der achtfache Schweizer Internationale wurde bereits operiert. Über die erwartete Ausfallzeit machte der Klub keine Angaben.

Lotomba war im Sommer von OGC Nice in die Niederlande gewechselt und gehörte bei Feyenoord in elf Pflichtspielen zum Stammpersonal. Beim 3:3 gegen ManCity steuerte er gar einen Assist bei. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fiel Lotomba von Ende Oktober bis Ende November vier Wochen aus. Seinen letzten Einsatz für die Nationalmannschaft hatte er im Oktober 2023 beim 3:3 gegen Belarus in St. Gallen.