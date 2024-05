Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Tritt in Liverpool in grosse Fussstapfen Arne Slot. imago images/PA Images/Richard Sellers

Der neue Trainer des FC Liverpool heisst Arne Slot. Der 45-jährige Niederländer übernimmt im Sommer das Traineramt von Jürgen Klopp, der bereits Ende Januar seinen Rückzug angekündigt hatte. Dies bestätigte der aktuelle Coach von Feyenoord Rotterdam am Freitagnachmittag an einer Pressekonferenz gleich selbst. Die offizielle Bestätigung der Vereine solle bald folgen, Berichten zufolge habe er am Freitag den Vertrag unterschrieben.

Slot hatte Feyenoord in der vergangenen Saison zum ersten Titelgewinn in der niederländischen Ehrendivision seit sechs Jahren geführt. Zudem gewann Rotterdam unter seiner Regie auch den nationalen Pokal. Slot stand seit der Saison 2021/22 bei Feyenoord an der Seitenlinie und hätte noch einen Vertrag bis 2026 gehabt. Die aktuelle Saison wird sein Team auf Rang 2 abschliessen.