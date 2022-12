Die Sitzung des Fifa-Rats hat die Pläne konkretisiert, wie der Weltfussballverband der Uefa konkurrenzieren will.

Legende: Will die Fussballwelt gehörig umkrempeln Fifa-Chef Gianni Infantino. Keystone/AP Photo/Martin Meissner

Der Fifa-Rat kündigte am Freitag in Doha anlässlich einer Sitzung eine «grundsätzliche» Einigung über eine alle vier Jahre stattfindende Klub-WM mit 32 Teams an. Der europäische Fussballverband (Uefa) positionierte sich gegen das für 2025 geplante Projekt, das ein Rivale der Champions League darstellt.

Derzeit treten bei diesem jährlichen Turnier die besten Mannschaften aus allen sechs Fifa-Konföderationen sowie ein Team aus dem Gastgeberland gegeneinander an. Darüber hinaus wird die nächste Austragung Anfang Februar zum dritten Mal in Marokko stattfinden, wie Fifa-Präsident Gianni Infantino bekannt gab.

Auch auf Länderebene Anpassungen geplant

Weiter soll das Länderspielfenster im März zukünftig alle zwei Jahre für interkontinentale Mini-Turniere mit jeweils vier Teams genutzt werden. Mit der neuen «World Series» sollen laut Infantino «verschiedenen Konföderationen Spielerfahrung sammeln» können.