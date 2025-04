Legende: Grenzenloser Jubel Die Barcelona-Spieler bejubeln den 32. Copa-Titel der Klubgeschichte. Imago/Pressinphoto

Der mit Spannung erwartete «Clasico» im Final der Copa del Rey ist den Erwartungen definitiv gerecht geworden. In einer turbulenten Partie hatten die Katalanen dank einem Treffer von Jules Koundé in der 116. Minute das bessere Ende auf ihrer Seite. Der französische Verteidiger erzielte den goldenen Treffer zum 3:2 mit einem präzisen Flachschuss aus 20 Metern.

Zuvor bekamen die rund 57'000 Fans im Estadio de La Cartuja in Sevilla ein munteres Hin und Her zu sehen. Barcelona war in der 1. Halbzeit überlegen und ging in der 28. Minute durch einen sehenswerten Schlenzer von Pedri verdient in Führung. Nach der Pause belohnten sich die «Königlichen» dann für eine markante Leistungssteigerung.

Mbappé und Tchouameni drehen Partie – Torres erzwingt Verlängerung

Kylian Mbappé traf nach 70 Minuten mit einem direkten Freistoss in die Goalie-Ecke via Innenpfosten zum Ausgleich. 7 Minuten später machte Aurélien Tchouameni die Wende mit einem Kopfball nach einer Ecke perfekt. Ferran Torres rettete Barça in der 84. Minute aber in die Verlängerung.

Copa del Rey