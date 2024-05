Legende: Da war es schon passiert Dusan Vlahovic nach seinem frühen und letztlich titelbringenden 1:0. IMAGO/Nicolo Campo

Juventus Turin hat zum insgesamt 15. Mal den italienischen Pokal gewonnen – zum ersten Mal nach 2021. Schon vor 3 Jahren hatte der Finalgegner Atalanta Bergamo geheissen. Ähnlich eng wie beim damaligen 2:1 ging es auch heuer im Stadio Olimpico in Rom zur Sache. «Juve» behielt dank einem frühen Tor von Dusan Vlahovic die Oberhand.

Nach nicht einmal 4 Zeigerumdrehungen und einem idealen Steilpass von Andrea Cambiaso hatte sich der serbische Sturmtank nicht mehr aufhalten lassen. Allein vor Atalanta-Goalie Marco Carnesecchi liess sich Vlahovic die Chance nicht nehmen. Bei diesem Spielstand blieb es bis am Schluss.

Zaniolo verpasst die EM Box aufklappen Box zuklappen Der italienische Nationalspieler Nicolo Zaniolo muss seine Teilnahme an der am 14. Juni beginnenden Europameisterschaft absagen. Wie der 24-Jährige auf seinem Instagram-Account mitteilte, leidet er an einer Mikrofraktur im linken Fuss. Die Verletzung hatte er sich am Mittwoch im Ligaspiel von Aston Villa gegen Liverpool zugezogen. Zaniolo verpasste aufgrund eines Kreuzbandrisses bereits die EM vor 3 Jahren, als Italien den Titel holte.

Auch, weil ein 2. Treffer Vlahovics in der 72. Minute wegen Abseits und mittels VAR zurückgenommen wurde. Nur 7 Minuten später schnupperten vor allem in der 1. Hälfte sehr harmlose Bergamasken plötzlich am Ausgleich. Ein Versuch von Ademola Lookman landete aber nur am Pfosten. Weil Juventus' Fabio Miretti in der 84. Minute nur den Querbalken traf und so die Vorentscheidung verpasste, wurde es in den letzten Minuten noch einmal heiss.