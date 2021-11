Zum 3. Mal in Folge wird die Copa Libertadores an einen brasilianischen Klub gehen. Im Final vom Samstag stehen sich Flamengo und Palmeiras gegenüber.

Für Brasiliens Fussball-Fans ist der Final der Copa Libertadores, des südamerikanischen Pendants zur Champions League, ein Fest. Flamengo gegen Palmeiras heisst auch Rio de Janeiro gegen São Paulo und heisst auch Sieger 2019 gegen Sieger 2020.

Entsprechend angespannt sind die Nerven. «Es ist normal, Gänsehaut zu bekommen», sagt Palmeiras-Coach Abel Ferreira. Und entsprechend teuer sind die Tickets für die Partie im Estadio Centenario in Montevideo. Die günstigste Karte kostet 200 Euro, was dem monatlichen Mindestlohn in Brasilien entspricht.

Flamengo Favorit

Als Favorit gilt Flamengo, das 2021 alle vier Spiele gegen Palmeiras gewonnen hat. Im Kader stehen Europa-gestählte Profis wie David Luiz, Luis Filipe oder Diego sowie die Internationalen Everton Ribeiro und Gabriel Barbosa.

Die aktuelle brasilianische Dominanz im südamerikanischen Klubfussball ist frappant:

Seit 2010 haben 7 verschiedene brasilianische Klubs die Copa gewonnen.

In den Viertelfinals standen 5 Teams aus Brasilien.

Schon der Final der Copa Sudamericana, des zweitwichtigsten Wettbewerbs, war eine rein brasilianische Sache. Paranaense schlug vor einer Woche Bragantino mit 1:0.

