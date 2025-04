Legende: Zwei Brasilianer als Rivalen Vinicius Junior und Raphinha – wer muss am Samstag wem gratulieren? EPA/STR

In Spanien ist man sich einig: Barcelona ist in dieser Saison bisher das Mass aller Dinge. Hansi Flick, der erst seit Sommer 2024 das Zepter schwingt, verwandelte eine belächelte Ansammlung von Einzelspielern in eine gefürchtete Einheit, die an Barcelonas glorreiche Zeiten erinnert.

Zwar treten die Katalanen in der Defensive nicht immer bombensicher auf, was den Gegnern aber Kopfzerbrechen bereitet, ist die gewaltige Offensivpower. In der Liga trifft Barça im Schnitt 2,7 Mal pro Spiel, in der Champions League, wo «Blaugrana» im Halbfinal steht, sind es gar 3,01 Treffer pro Spiel. Und in der Copa del Rey, wo am Samstag Real Madrid im Endspiel wartet? 3,8!

Lewandowski nicht mit dabei

Real Madrids Verteidiger könnten die Bälle also wie in den ersten beiden Saisonduellen (0:4 und 2:5) nur so um die Ohren fliegen. Allerdings müssen die Katalanen ohne den verletzten Routinier Robert Lewandowski auskommen.

Die Madrilenen haben die letzten beiden Clasico-Copa-Finals (2011 und 2014) gewonnen. Sie träumen vom Hattrick – und natürlich davon, Barça das Triple zu vermiesen.

Die Copa-Champions seit 2010