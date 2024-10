Legende: Hatten Grund zum Jubeln Die Fiorentina-Spieler. IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

Lecce – Fiorentina (St. Gallen-Gegner) 0:6

Die AC Fiorentina hat sich mit einem problemlosen Auswärtssieg für die Partie in St. Gallen vom Donnerstag in der Conference League warmgeschossen. Beim 6:0-Erfolg in Lecce, bei welchem die Gäste über 45 Minuten lang in Überzahl agieren konnten, überzeugten Danilo Cataldi und Andrea Colpani je als Doppeltorschützen. In der Tabelle nähert sich Fiorentina damit den oberen Plätzen an.

Bohemians – Mlada Boleslav (Lugano-Gegner) 2:2

Der tschechische Klub FK Mlada Boleslav hat in der höchsten heimischen Liga in extremis einen Sieg verpasst. In der 83. Minute brachte Patrik Vydra Boleslav nach einem vom VAR eingeleiteten Handspenalty mit 2:1 in Führung. Doch die Prager Bohemians konnten in der 4. Minute der Nachspielzeit nochmals reagieren: Yusuf brachte seinen Elfmeter nach Handspiel im 2. Versuch unter. Boleslav empfängt am Donnerstag in der Conference League Lugano.