Für YB, St. Gallen und Lugano steht die nächste europäische Woche auf dem Programm. In der heimischen Meisterschaft konnten nur die Tessiner am Wochenende siegen. Auch die Schweizer Gegner starten mit gemischten Gefühlen in die Europacup-Woche.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin 3:2

Gegner der Young Boys in der Champions League

Mittwoch um 21 Uhr in Stuttgart, live ab 20:10 Uhr auf SRF zwei & in der Sport App

Der VfB Stuttgart konnte am Freitagabend Selbstvertrauen tanken. Gegen Union Berlin kamen die Schwaben trotz 0:2-Rückstand noch zu einem 3:2-Sieg. Der eingewechselte Nick Woltemade war mit einem Doppelpack der überragende Mann, Captain Atakan Karazor war für den Siegtreffer besorgt. Fabian Rieder wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt – gut möglich, dass er dafür am Mittwoch gegen seinen Ex-Klub YB in der Startelf steht.

Benfica Lissabon vs. Vitoria Guimaraes 1:0

Gegner des FC St. Gallen in der Conference League

Donnerstag um 21 Uhr im Kybunpark, bei SRF im Liveticker

Für Vitoria Guimaraes gab es in Lissabon keine Punkte. Bei Benfica setzte es eine knappe 0:1-Niederlage ab. Von den letzten 5 Ligaspielen hat Vitoria nur 2 gewinnen können. In der portugiesischen Meisterschaft liegt es damit nach 13 absolvierten Partien mit 21 Zählern auf dem 6. Rang. Überraschend ist dabei die bisherige offensive Ausbeute: Erst 16 Tore wurden erzielt. In der Conference League sind es dafür nach 4 Partien bereits 8 Treffer und 10 Punkte. St. Gallen dürfte also trotzdem gewarnt sein.

Zaglebie Lubin vs. Legia Warschau 0:3

Gegner des FC Lugano in der Conference League

Donnerstag um 18:45 Uhr in Warschau, live ab 18:15 Uhr auf SRF zwei & in der Sport App

Lugano-Gegner Legia Warschau durfte sich am Sonntag über problemlos eingefahrene 3 Punkte freuen. Auswärts bei Zaglebie Lubin gewannen die Warschauer dank 3 Treffern in der ersten halben Stunde mit 3:0. Keine Rolle spielte dabei der Schweizer Innenverteidiger Marco Burch, der in dieser Saison erst auf 22 Minuten Spielzeit kommt. Auch der dreifache Super-League-Torschützenkönig Jean-Pierre Nsame wartet bei Legia seit 4 Partien auf einen Einsatz.

