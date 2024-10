Legende: Treten mit Schwung das Bern-Reisli an Inter mit dem nicht allzu schwer beschäftigten Goalie Yann Sommer glückt in der Hauptstadt die CL-Generalprobe. Imago/Antonio Balasco

AS Roma – Inter (YB-Gegner) 0:1

Inter bleibt dank einem 1:0-Sieg bei der AS Roma erster Verfolger von Leader Napoli in der Serie A. Die Mailänder gaben sich 3 Tage vor dem Champions-League-Auftritt bei YB keine Blösse. Captain Lautaro Martinez schoss den Meister im Olympiastadion nach einer Stunde zum verdienten Sieg. Yann Sommer blieb in der 8. Runde zum 3. Mal ohne Gegentor.

02:58 Video Archiv: Inter schlägt Roter Stern klar Aus Sport-Clip vom 01.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Lecce – Fiorentina (St. Gallen-Gegner) 0:6

Die AC Fiorentina schoss sich in Süditalien für die Partie in St. Gallen am Donnerstag in der Conference League warm. Beim 6:0-Erfolg in Lecce, bei welchem die Gäste über 45 Minuten lang in Überzahl agierten, überzeugten Danilo Cataldi und Andrea Colpani als Doppeltorschützen. In der Tabelle nähert sich Fiorentina den oberen Plätzen an.

Bohemians – Mlada Boleslav (Lugano-Gegner) 2:2

Mlada Boleslav verpasste in der höchsten tschechischen Liga in extremis den Sieg. In der 83. Minute brachte Patrik Vydra Boleslav per Handspenalty 2:1 in Führung. Doch die Prager Bohemians reagierten in der 4. Minute der Nachspielzeit: Yusuf brachte seinen Handselfmeter im 2. Versuch unter. Boleslav empfängt am Donnerstag in der Conference League Lugano.