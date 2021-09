Granit Xhaka muss pausieren und verpasst den Rest der WM-Quali. In den nächsten 2 Spielen fehlt auch Haris Seferovic.

Granit Xhaka hatte am Sonntag beim 3:1-Sieg von Arsenal gegen Tottenham kurz vor Schluss nach einem Zweikampf mit «Spurs»-Stürmer Lucas Moura ausgewechselt werden müssen. Untersuchungen bei seinem Klub ergaben nun, dass er sich eine schwere Verletzung am Innenband im rechten Knie zugezogen hat. Eine Operation ist nicht nötig.

Für Xhaka ist es die schlimmste Verletzung seit einem Kreuzbandriss, den er mit 16 Jahren als FCB-Junior erlitten hat.

Nati im Quali-Endspurt ohne ihren Captain

Damit verpasst der Nati-Captain auch die restlichen Spiele der WM-Quali. Die Schweiz trifft im Oktober auf Nordirland und Litauen, im November warten zum Abschluss Italien und Bulgarien. Im September hatte Xhaka bereits die Spiele gegen Griechenland, Italien und Nordirland wegen einer Corona-Infektion verpasst.

Legende: Im Pech Granit Xhaka muss lange aussetzen. imago images

Auch Seferovic muss passen

In den beiden Quali-Spielen gegen Nordirland und Litauen steht Nati-Trainer Murat Yakin zudem auch Haris Seferovic nicht zur Verfügung. Der Stürmer von Benfica Lissabon leidet an einem Muskelriss in der linken Wade. Deswegen verpasste er die letzten 3 Meisterschafts-Spiele der «Adler».

«Die letzten zwei Wochen habe ich nur Therapie und Krafttraining für den Oberkörper gemacht, ab nächster Woche beginne ich langsam wieder mit Lauftraining», meinte der 29-Jährige gegenüber Blick.