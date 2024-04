Makoto Hasebe hat mit 40 Jahren seinen Rücktritt angekündigt – mit dann knapp 700 Profi-Spielen und 400 Bundesliga-Einsätzen in den Knochen. Doch wie steht er im Oldie-Vergleich da?

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bald schon auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt Makoto Hasebe hat mit über 40 Jahren genug vom Alltag als Fussball-Profi. IMAGO images /Hartenfelser

Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt zieht zum Ende der auslaufenden Saison einen Schlussstrich. Gegen Stuttgart in der 29. Bundesliga-Runde erhielt der Defensivspezialist zuletzt einen Auftritt von bemerkenswerten 85 Minuten Dauer. Von Müdigkeit war da keine Spur – und doch wird in einem Monat seine Fussball-Karriere der Vergangenheit angehören.

Audio Hasebe taucht beim 0:3 in Stuttgart (ARD, Günther Schroth) 00:48 min Bild: imago images/Jan Huebner abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Der Japaner wird zum Zeitpunkt seines Rücktritts exakt 40 Jahre und 4 Monate alt sein. In Deutschlands höchster Liga kam Hasebe 383-mal zum Einsatz und spielte seit der Saison 2007/08 für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg und zuletzt eben die Hessen. Auch war er von 2006 bis 2018 Dauerbrenner in der nationalen Auswahl seiner Heimat, bestritt 114 Matches für Japan.

Trotz seines fortgeschrittenen Sportler-Alters gehört Hasebe in der Liste der «Methusalems», die in der Bundesliga je aufliefen, nicht zu den Führenden. Gemäss untenstehender Übersicht schafft er es immerhin noch in die Top 10, hat allerdings nur 4 Feldspieler vor sich:

Rang Spieler Alter Klub 1. Klaus Fichtel 43 Jahre – 184 Tage Schalke 04 2. Uli Stein* 42 Jahre – 170 Tage Bielefeld 3. Toni Schumacher* 42 Jahre – 73 Tage Dortmund 4. Claudio Pizarro 41 Jahre – 268 Tage Bremen 5. Mirko Votava 40 Jahre – 225 Tage Bremen 6. Bernd Dreher* 40 Jahre – 198 Tage Bayern 7. Jens Lehmann* 40 Jahre – 179 Tage Stuttgart 8. Manfred Burgsmüller 40 Jahre – 141 Tage Bremen 9. Makoto Hasebe 40 Jahre – 86 Tage Frankfurt 10. Claus Reitmaier* 40 Jahre – 10 Tage Gladbach

* = Torhüter