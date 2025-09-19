Stuttgart schlägt St. Pauli 2:0 und fügt den Hamburgern die erste Niederlage der Saison zu.

Legende: Matchwinner für Stuttgart Ermedin Demirovic. imago images/Eibner

Ermedin Demirovic und der VfB Stuttgart haben den Sprung des FC St. Pauli an die Tabellenspitze der Bundesliga verhindert. Die Stuttgarter fügten beim 2:0-Erfolg den stark gestarteten Hamburgern, die zumindest für eine Nacht auf Platz 1 hätten klettern können, die erste Niederlage zu.

Zunächst schien es so, als würde Stuttgarts Angelo Stiller zur unglücklichen Figur des Abends avancieren. Erst verschoss er nach 25 Minuten einen Penalty, wenig später scheiterte er frei vor Goalie Nikola Vasilj (29.).

Latte verhindert Anschlusstreffer

Doch dank Demirovic (43.) und Bilal El Khannouss (50.) durften die Schwaben vor 60'000 Zuschauern am Ende doch jubeln. Weitere Tore von Demirovic und Stiller wurden wegen Abseitsstellungen nicht gegeben. Louis Oppie traf für die Gäste ausserdem nur die Latte (52.).

«Das fühlt sich heute auf jeden Fall an wie ein Befreiungsschlag», sagte der ehemalige St. Galler Demirovic nach der Partie. Stuttgart war der Saisonstart mit nur drei Punkten aus ebensovielen Spielen nicht nach Wunsch gelungen.

Bundesliga