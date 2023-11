Legende: Jubel nach dem 2:0 Bei Rocco Reitz. IMAGO / Ulrich Hufnagel

Das Team von Trainer Gerardo Seoane legte den Grundstein für den Erfolg bereits in der 1. Halbzeit, als Tomas Cvancara nach einem zügig vorgetragenen Angriff (16.) und Rocco Reitz nach einem Fehlpass von Wolfsburg-Goalie Koen Casteels (42.) für die 2:0-Führung sorgten.

Im 2. Durchgang konnten sich die Gladbacher dann aufs Kontern fokussieren und hatten die Partie weiterhin völlig unter Kontrolle. Franck Honorat nach einem Eckball und Alassane Pléa mit einem präzisen Abschluss stellten bis zur 71. Minute den 4:0-Endstand her.

Zweifache Schweizer Beteiligung

Bei beiden Teams spielte in der Innenverteidigung ein Schweizer durch. Nico Elvedi (in der 29. Minute verwarnt) hatte am Ergebnis aber deutlich mehr Freude als Cédric Zesiger auf Wolfsburger Seite.

Dank des Siegs überholt Gladbach Wolfsburg in der Tabelle und liegt neu auf Rang 9.