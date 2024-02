Ideenloses Dortmund patzt in Heidenheim

Legende: Fragende Gesichter Bei Salih Özcan und Marcel Sabitzer. IMAGO / foto2press

Mit drei Siegen aus drei Partien war der BVB überzeugend ins neue Jahr gestartet. In Heidenheim mussten die Dortmunder nun den ersten Rückschlag hinnehmen. Beim 0:0 am Freitagabend hatten die Gäste zwar mehr Ballbesitz, die gefährlichen Torchancen blieben aber weitestgehend aus.

Heidenheim hingegen hätte in der ersten Halbzeit zweimal durch Tim Kleindienst in Führung gehen können, zudem verpasste Kevin Sessa kurz vor Abpfiff den Lucky Punch per Kopf. Für Dortmunds gefährlichste Szene hatte Donyell Malen gesorgt, doch sein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt (26.).

Heidenheim-Serie geht weiter

Nach dem nun vierten Remis in Folge ist Heidenheim seit 7 Bundesliga-Partien ungeschlagen. Einzig Bayer Leverkusen, das in dieser Saison noch ohne Niederlage ist, kann eine längere Serie aufweisen. In der Tabelle liegt der Aufsteiger damit auf dem komfortablen 9. Rang. Die Borussia bleibt als 4. zwar weiter auf den Champions-League-Plätzen, verpasst es aber, die Lücke nach hinten grösser werden zu lassen.

